Devet mesecev brez vstopa v javne lokale

Devet mesecev ne bosta imela vstopa v vse javne lokale v goriški občini. Tako so določili v pristojnem uradu goriške kvesture v zvezi s pretepom, do katerega je prišlo 14. avgusta na Travniku. V prepir so bili vpleteni trije moški. Prepiranju so bili priča številni mimoidoči in občani, ki so sedeli pri mizicah kavarn. Ko so bili o dogajanju obveščeni, so na kraj prišli policisti in v sodelovanju s karabinjerji pomirili moške in jih legitimirali. Eden izmed treh vpletenih v prepir je med drugim grozil in se znesel nad strankami bližnjega lokala.Vse tri osebe – 56-letnega in 43-letnega Goričana ter 48-letnega bolgarskega državljana – so aretirali zaradi pretepa v oteževalnih okoliščinah. Izkazalo se je, da je bil eden izmed moških med prepirom telesno poškodovan, poškodovali pa so tudi v bližini parkirano kolo. Vsi trije so stari znanci organov pregona. Na kvesturi so naposled odredili dvema italijanskima državljanoma devetmesečno prepoved obiskovanja javnih lokalov v goriški občini.