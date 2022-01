Devet milijonov za mestno hišo in njen park

Prenovili bodo nekaj dotrajanih poslopij, med katerimi je tudi mestna hiša; poleg tega bodo obnovili še nekaj parkov in mostov. Goriški župan Rodolfo Ziberna je včeraj razložil, katere projekte bo občinska uprava uresničila s sredstvi iz razpisa za urbano regeneracijo, ki sodi v načrt za okrevanje in odpornost (PNRR). Župan pojasnjuje, da bodo za urbano regeneracijo predvidoma imeli skupno na voljo 20 milijonov evrov, ki jim gre prišteti še 15 milijonov evrov za razne naložbe v izboljšanje kakovosti bivanja. »Vsi naši projekti so bili sprejeti, zato čakamo edino, da nam izplačajo predvidena sredstva,« pravi Ziberna.

Največ denarja, kar devet milijonov evrov, bodo namenili prenovi mestne hiše in njenega parka, za katerega bodo imeli na voljo še dodatnega pol milijona evrov. »Po zaslugi prizadevanj predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige in zveze občin Anci bodo na voljo sredstva tudi za nekatere projekte, za katere v skladu za urbano regeneracijo začetno ni bilo dovolj denarja. Od dvajsetih milijonov, ki jih pričakujemo na goriški občini, jih bomo kar devet namenili obnovi mestne hiše in sosednje stavbe v občinski lasti v Mazzinijevi ulici, ki sameva že več let,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna in poudarja, da bo po zaslugi prenovitvenih del Mazzinijeva ulica postala lepša in privlačnejša. Pri obnovi mestne hiše se bodo morali držati priporočil spomeniškega varstva, saj je poslopje zaščiteno.