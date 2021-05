Devet ukrepov za varno kopanje v Solkanu

Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je včeraj novogoriškemu županu Klemnu Miklaviču, predstavnikom krajevne skupnosti Solkan in Civilne iniciative Radi imamo Sočo predstavila študijo o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan, ki jo je na podlagi naročila zanje izdelala Fakulteta za šport v Ljubljani. V študiji je predvidenih devet ukrepov za izboljšanje varnosti uporabnikov Soče pri starem jezu v Solkanu. Zagotavljanje varnosti bo potekalo v dveh fazah: v prvi bodo skušali zagotoviti varnost do začetka letošnje kopalne sezone, v drugi, dolgoročnejši, pa bodo stanje na območju starega jezu v Solkanu prilagodili uporabnikom.

Lani poleti se je na omenjenem območju v Solkanu zgodila tragična utopitev 11-letnega dečka, kar je odprlo vrsto razprav o varnosti na območju, kjer kopanje sicer poteka na lastno odgovornost. Pred kratkim pa je Ministrstvo za okolje in prostor predlagalo spremembo Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, kjer se predvideva odvzem statusa kopalnih voda za Sočo pri Solkanu in v Kanalu, čemur pa se je lokalna skupnost odločno uprla. V Solkanu in Kanalu sta se ustanovili civilni iniciativi, ki sta začeli zbirati podpise zoper uredbo.

Študija, ki so jo financirali na SENG, je ponudila že drugi nabor ukrepov za povečanje varnosti na Soči v Solkanu. Prvega je pripravilo Ministrstvo za obrambo in se po županovih besedah v več točkah ujema s predlogi omenjene študije, ki s tem v zvezi predvideva devet ukrepov. Včeraj jih je povzel Boro Štrumbelj iz Fakultete za šport: ukrepi tehnične narave predvidevajo zvočno in svetlobno signalizacijo, ki opozarja na povečano nevarnost pri določenih pretokih. Drugi niz ukrepov pa priporoča, da so v kopalnem obdobju od 15. junija do 1. septembra na območju prisotni reševalci iz divjih voda, ki bi skrbeli za red in usmerjali družine v nenevarne dele. Eden od ukrepov predvideva tudi ozaveščanje kopalcev o tem, da se na nevarnejšem delu – kajakaški progi – ne kopajo neizkušeni plavalci. Na območju je predvidena še postavitev reševalne opreme in splošno osveščanje prebivalstva. SENG so ponudile pomoč v izvedbi tehnične rešitve povezave med začetkom dviga pretoka reke in opozorilno signalizacijo ljudem, ki uporabljajo reko na tem najbolj popularnem območju.

»Študija daje nekatere rešitve, ki so zelo dobrodošle. Po moji oceni bistveno izboljšujejo varnost na tem območju. Problem pa je, da se ne dotika uravnavanja pretoka vode. Govori o okoliščinah normalnega obratovanja hidroelektrarne. Kompromis je možen. Imamo podobne cilje, iščemo rešitev. To je prva pisna zadeva, ki težave zelo natančno opredeljuje,« je včeraj slišano predstavitev komentiral župan Miklavič, ki dodaja, da bi se v drugi fazi iskanja rešitev morala ekonomska izraba vode začeti podrejati javni izrabi vode v tistem območju. »Za to fazo pa je ključnega pomena, da v zgodbo vstopijo ministri za infrastrukturo, obrambo in okolje in prostor. Ministrstvo za obrambo je že podalo prvi pisen konkreten odziv glede rešitev za varnost. Ministrstvo za okolje in prostor pa je predlagalo umik območja starega jezu iz seznama kopalnih voda. Temu pa nasprotujemo, saj ne gre v smer reševanja, temveč v smer umikanja odgovornosti,« je odločen župan.