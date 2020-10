Dežela FJK izrekla formalno podporo kandidaturi obeh Goric

Massimiliano Fedriga, predsednik Furlanije - Julijske krajine, je včeraj tudi formalno izrekel oz. potrdil osebno naklonjenost kandidaturi Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025. Na to temo se je včeraj pogovarjal z novogoriškim županom Klemnom Miklavičem in drugimi udeleženci videoklica, med katerimi so med drugim bili tudi deželna odbornica za kulturo in šport Tiziana Gibelli, goriški župan Rodolfo Ziberna, župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk in Vesna Humar, koordinatorica kandidature. Zaradi aktualnih razmer je bil napovedan sestanek v živo namreč odpovedan.

Fedrigo je navdušila predvsem evropska dimenzija projekta. »Fedriga je pokazal veliko mero predanosti ideji o enotnem urbanem prostoru in evropski prestolnici kulture,« je pogovor za Primorski dnevnik pokomentiral Miklavič. Sicer pa je uradno potrditev podpore Furlanije - Julijske krajine ekipa, ki pripravlja kandidaturo za EPK v letu 2025, potrebovala predvsem zato, da jo tudi formalno lahko zapiše v prijavno knjigo, katere priprava je v teku. Če bo Nova Gorica z Gorico torej osvojila naziv Evropska prestolnica kulture leta 2025, bo Furlanija - Julijska krajina namenila 2,75 milijona evrov, novogoriška mestna občina 4,6 milijona, slovensko ministrstvo za kulturo 9,2 milijona, iz naslova Nagrade Meline Mercouri prihaja 1,4 milijona evrov, iz drugih virov pa še slab milijon evrov.