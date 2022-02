Dežela izbrala Gorico

Deželna vlada je na predlog deželne odbornice Tiziane Gibelli odločila, da bo na razpis ministrstva za kulturo za oživljanje zgodovinskih mestnih jeder s sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost (PNRR) prijavila projekt, ki ga je pripravila goriška občinska uprava in ki zadeva oživitev grajskega naselja, Raštela, Travnika in Trga Sv. Antona.

Ministrstvo za kulturo se je odločilo, da bo na državni ravni financiralo 21 projektov, in sicer po enega na deželo in avtonomno pokrajino; v skladu za uresničitev projektov bo skupno 420 milijonov evrov, kar pomeni, da bo vsak projekt vreden 20 milijonov evrov. Ministrstvo je izbiro projektov, ki bodo financirani, poverila posameznim deželam; tehnična komisija Dežele Furlanije-Julijske krajine je vzela pod drobnogled projekte, ki so jih pripravile občine Gorica, Rivignano-Teor, Dogna, Rezija, Sauris, Manzano in Tavagnacco, in na koncu sestavila lestvico. Na najvišje mesto se je uvrstil projekt, ki ga je predlagala goriška občina; med včerajšnjim zasedanjem deželne vlade so deželni odborniki vzeli na znanje poročilo tehnične komisije in hkrati potrdili, da bo deželna uprava stala ob strani goriški občini tudi pri njenih prizadevanjih v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture 2025; naziv si je kot znano Gorica prislužila skupaj z Novo Gorico.

Deželna in občinska uprava bosta v prihodnje skupaj dorekli vse detajle glede projektnega predloga, ki ga bosta zatem posredovali ministrstvu za kulturo. Ministrska tehnična komisija bo nato vzela predlog pod drobnogled in preverila, ali odgovarja načelom iz načrta za okrevanje in odpornost; po potrditvi predloga bo bdela nad uresničevanju projekta s spodbujanjem sodelovanja med raznimi institucijami.