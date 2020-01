Dežela napoveduje konkretno podporo za center CPR v Gradišču

Dežela želi dati konkretno podporo delovanju centra CPR v Gradišču in izraziti svojo bližino osebju varnostnih organov in zadruge, ki delujejo v notranjosti centra za repatriacijo nezakonitih migrantov. Tako je po današnjem obisku centra v Gradišču izjavil deželni odbornik za varnost in priseljevanje Pierpaolo Roberti, ki si je center ogledal skupaj z goriškim prefektom Massimom Marchesiellom. Med obiskom je Roberti tudi spoznal osebje in predstavnike zadruge, ki upravlja storitve v centru CPR. »Bilo mi je do tega, da center obiščem in izrazim podporo Dežele moškim in ženskim pripadnikom policije, karabinjerjev, finančne straže in vojske, ki so dnevno zaposleni v centru CPR. Delovne razmere niso preproste, saj so pripadniki varnostnih organov še v prejšnjih dneh bili tarča sramotnih napadov.«