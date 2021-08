Deželna sredstva za razvoj Brd in obnovo občinske imovine

Briške občine, med katerimi so Krmin, Števerjan, Koprivno, Dolenje, Moš in druge, bodo od Dežele Furlanije - Julijske krajine prejele več kot 5,4 milijona evrov za sofinanciranje naložb v infrastrukture. Levji delež sredstev bo šel v Krmin, kjer bodo v eni izmed stavb nekdanje kasarne Amadio uredili center Collio-Brda. V čezmejno kandidaturo za uvrstitev briškega območja na Unescov seznam bodo vlagali tudi v Koprivnem, kjer bodo s sredstvi prav tako pripravili okence za območje Collio-Brda. V Števerjanu pa bodo z dodeljenimi sredstvi obnavljali sedež občine.

»Lansko leto smo prejeli 40.000 evrov prispevka za načrtovanje prilagoditve protipotresni zakonodaji občinske stavbe. Pristojni tehniki so tako naredili vsa potrebna preverjanja o stanju objekta. Izkazalo se je, da bodo dela na stavbi nekoliko obsežnejša od pričakovanega. Ob prilagoditvi protipotresni zakonodaji bomo tudi prenovili napeljave ter izboljšali energetsko učinkovitost. Tudi notranjost stavbe bomo obnovili,« razlaga podžupan Marjan Drufovka. Občina Števerjan bo v teku treh let prejela 552.180 evrov. Občinsko stavbo so zgradili leta 1906,. Prvič so jo preuredili v 50. letih, leta 1955 so se občinski uradi zopet vselili vanjo. V povojnem obdobju so jo namreč uporabljali karabinjerji in finančna policija. Stavbo so nato obnavljali v 70. letih, ko so ji dodali še eno nadstropje. Pred nekaj leti pa so prebarvali zunanjost.