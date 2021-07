Dializo opravlja že 34 let

Paolo Sartori, rojen leta 1959, je v torek praznoval prav posebno obletnico: pred natanko štiriintridesetimi leti je opravil svojo prvo dializo!

Zaradi prirojene bolezni in posledične odpovedi ledvic se je na prvo dializo odpravil leta 1987 v goriško bolnišnico; zatem je nekaj časa zahajal v Krmin, medtem ko zadnja leta obiskuje tržiško bolnišnico. Vanjo trikrat na teden zahaja z nasmehom na ustih; lepo besedo ima za vse ostale ledvične bolnike, zlasti za tiste, ki ne morejo računati na transplantacijo. V začetku letošnjega leta je imel zelo hudo obliko covida-19; več časa je imel visoko vročino in bolečine v mišicah, vendar je na koncu uspešno okreval. »Zdravniki in bolničarji so vedno skrbeli zame zelo lepo; vsi so opravljali svoj poklic s posebnim poslanstvom, vedno sem se med njimi počutil v družinskem okolju, z nekaterimi sem spletel globoke prijateljske vezi. Tudi moja družina me je vedno podpirala, posebno moja mama mi je vedno stala ob strani,« poudarja Sartori, ki je s štiriintridesetimi leti dialize dosegel pravi rekord; vseskozi je upošteval navodila zdravnikov, držal se je diete in redno zahajal na zdravniške preglede.V goriško-tržiškem in tržaškem nefrološkem oddelku zagotavljajo dializo približno 500 ledvičnim bolnikom iz goriške in tržaške bolnišnice.