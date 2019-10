Dijaki slovenskih šol po Gorici vodili novogoriške sovrstnike

Gimnazija Nova Gorica s slovenskimi liceji v Gorici že nekaj let sodeluje pri dveh projektih: izmenjavi pri pouku, kar bodo v letošnjem šolskem letu izvedli že sedmič, včeraj pa so drugič zapored izvedli strokovno ekskurzijo z naslovom Gorica – soseda mojega mesta.

Vlogo vodičev so prevzeli dijaki 4. letnikov klasičnega in znanstvenega liceja Trubar-Gregorčič, ki so po goriškem mestnem središču vodili svoje novogoriške sovrstnike. Spregovorili so jim o umetniško-arhitekturnih znamenitostih Gorice in goriških literarnih ustvarjalcih ter jih seznanili s kulturnim in političnim življenjem slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pri pripravi programa so licejcem pomagali profesorji Jurij Klanjšček, Damjana Devetak, Alja Slamič, Ivan Žerjal, Livio Semolič in Mirjam Bratina Pahor.