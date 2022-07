S celotnega goriškega območja nam bralci in bralke pošiljajo fotografije, kako je nebo temno zaradi dima, ki se vije s Krasa, kjer se gasilci in drugi prostovoljci že ves dan borijo z ognjenimi zublji. Ponekod je tudi težko dihati. Objavljamo tako nekaj posnetkov iz Tržiča, Števerjana, Ločnika, Podgore, in okoliških krajev, kjer nebo iz minute v minuto postaja bolj temno.