»Dim se dviga proti Doberdobu, a nikjer ne gori. Pogorišča nadzorujemo«

»Trenutno je na Doberdobskem vse umirjeno, le dima je še veliko. Vse je pod nadzorom,« nam je danes zjutraj potrdil župan Doberdoba Fabio Vizintin.

Gasilci in vsi ostali prostovoljci morajo v prihodnjih urah (in dneh) pozorno nadzirati situacijo, da bi se morebiti ne bi kaj spet vnelo. Več kot dobrodošel bo dež, ki pa naj bi to območje pomočil (vprašljivo je koliko) šele prihodnji teden.

Trenutno je še veliko dima, ki se širi predvsem proti Doberdobu. Vaščane zato Vizintin pomirja, da nič več ne gori, se pa dim dviga s pogorišč in tako bo verjetno še nekaj časa. V prihodnjih urah bo zelo pomembno, da se ne bo dvignil veter, ki bi lahko situacijo spet zaostril. Visintin še poziva krajane, naj na prostem nosijo maske.

Gasilci s prostovoljci in gozdno stražo bodo pozorno nadzorovali vsa tri včerajšnja žarišča pri Jamljah na pobočju Gorjupe kupe, Moščenicah in Kremenjaku. Skrbeli bodo tudi za sanacijo.

V prihodnjih urah bo župan z drugimi pristojnimi organi preveril, ali bi se prebivalci Jamelj lahko vrnili v domove. Kritično je še pri Sabličih, kjer ni elektrike.

»Zahvaljujem se čisto vsem akterjem, tudi predstavnikom podjetij, ki delujejo na tem območju, za zgledno sodelovanje, saj smo bili na robu tragedije, a smo se s skupnimi močmi izvlekli na varno. Obenem pa se bi rad zahvalili tudi gasilcem iz Slovenije, ki so nam v sredo ponudili odločilno pomoč, da smo omejili požare v okolici Jamelj,« je še dodal Vizintin.