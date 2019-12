Dimnika ni več ... (video)

Dimnika nekdanje tovarne tobaka na Drevoredu 20. septembra ni več. Zaradi nevarnosti, da se sam poruši, so ga ob 14. uri razstrelili. Goriška občinska uprava je pred nekaj tedni sporočila, da so se zaradi dotrajanosti dimnika odločili za razstrelitev le-tega. Objekt so zgradili leta 1953, zaradi tveganja, da se poruši, saj je bil njegov zgornji del poškodovan, so člani pristojne občinske komisije predstavnikom varnostnih organov svetovali porušenje.