Divje čezmejno zasledovanje

V noči s sobote na nedeljo je nekaj minut po 1. uri ponoči kontrolno točko v Vrtojbi z visoko hitrostjo prepeljalo vozilo Toyota Yaris z italijanskimi registracijami. 22-letni voznik, italijanski državljan romunskega rodu z bivališčem v Gorici, je že od Pradamana dalje bežal pred italijanskimi organi pregona: na znak karabinjerske patrulje, ki je izvajala redni nadzor, se namreč mladenič ni ustavil, zato so mu sledili vse do Gorice. Pri štandreškem krožišču sta karabinjerjem na pomoč priskočili dve policijski vozili, mladenič pa je z nezmanjšano hitrostjo zdrvel čez kontrolno točko v Vrtojbi v Slovenijo.

Karabinjerji in goriški policisti so mu sledili čez mejo, na podlagi sporazuma med Slovenijo in Italijo pa so obvestili tudi novogoriško policijsko upravo. Na slovenski strani se je v zasledovanje tako vključilo več novogoriških policijskih patrulj. Voznika in njegovega sopotnika, 21-letnega Goričana, to ni odvrnilo od pobega. Z divjo vožnjo sta nadaljevala naprej v Šempeter, Rožno Dolino, Solkan – kjer sta z vozilom med vožnjo celo trčila v vozilo karabinjerjev – od tam v Novo Gorico in nato naprej vse do Mirna, kjer sta vozilo obrnila.

Policija ju je ves čas skušala zaustaviti s predpisanimi svetlobnimi znaki. Slednjič so ju novogoriški prometni policisti po pol ure divje vožnje na slovenski strani meje vendarle uspeli zaustaviti v bližini nakupovalnega centra v Šempetru. Policisti so ob prijetju uporabili tudi prisilna sredstva. V nadaljevanju so voznika preizkusili z alkotestom, ki je pokazal 1,51 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Opravili so tudi hitri test za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc, ki je bil pozitiven. Voznika so želeli napotiti na testiranje v zdravstveno ustanovo, kar pa je odločno zavrnil.

Slovenska policija bo voznika kazensko ovadila zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Zoper njega je bilo odrejeno tudi policijsko pridržanje. Za prekrške, storjene na ozemlju Italije, ga bodo obravnavali tudi italijanski organi pregona. Eden izmed karabinjerjev si je v trčenju tudi lažje poškodoval roko. Mladenič, so za Primorski dnevnik povedali na karabinjerskem poveljstvu v Gorici, je v zadnjih letih že zakrivil več kaznivih dejanj.