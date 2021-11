Do konca leta na goriški občini razpisujejo še šest mest

»Posegli smo tam, kjer je bilo bolj potrebno, naj bo zato, ker so se zaposleni upokojili, ali pa zato, ker so se preko postopka notranje mobilnosti zaposlili drugje. Naložbe v osebje pa pomenijo, da so občinski uradi čim bolj učinkoviti za potrebe občanov. Kakor vsako leto smo tudi letos pregledali, katere so kadrovske potrebe uradov in na tej podlagi smo začeli z zaposlitvami,« pravi Marilena Bernobich, ki je v goriški občinski upravi zadolžena za zaposlovanje.

Goriška občina je v letu 2021 predvidela zaposlitev 23 uslužbencev na raznoraznih službenih mestih. V teku leta so zaposlili sedem višjih upravno-računovodskih svetovalcev (kategorija D), enega višjega uslužbenca lokalne policije (kategorija PLB) in enega upravno-računovodskega svetovalca (kategorija C). Omenjena službena mesta so zapolnili s postopkom mobilnosti ali preko obstoječih lestvic. Zaposlitve se nadaljujejo tudi v teh dneh, saj sta s prvim novembrom nastopila službo tudi en specializiran delavec (kategorija B), kateremu se bo pridružil še eden po odpovedi prejšnjega uslužbenca, ter višji uradnik na tehničnem področju (kategorija D).

Občina je tudi sprožila postopek za zunanjo mobilnost za dodatna upravno-računovodska svetovalca (kategorija C), na katerega pa so doslej prejeli samo eno prošnjo. Nekaterih službenih mest ni bilo mogoče zapolniti z uporabo obstoječih lestvic ali preko postopka mobilnosti, zaradi česar bodo do konca leta objavili dva razpisa. Z enim bodo razpisali štiri mesta za upravno-računovodskega svetovalca (kategorija C), z drugim pa dve mesti za višjega tehničnega uradnika v uradu za okolje. Niso pa še uspeli zapolniti dveh mest v uradu za informatiko (kategorija C). V prihodnjih tednih se bo še zaključilo preverjanje za zaposlitev administrativnega delavca (kategorija B) na področju kulture, dogodkov in turizma.