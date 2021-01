Do novih igral s pomočjo krvodajalcev

Otroci, ki obiskujejo vrtec Čriček, bodo v kratkem imeli na novo urejeno dvorišče in nova igrala, ki jih je občina nabavila s pomočjo krvodajalcev. Dvorišče, kjer se radi zadržujejo in igrajo, je bilo zaradi dežja večkrat blatno in torej težko uporabno, zaradi česar je na prošnjo Večstopenjske šole Doberdob občinska uprava poskrbela za nekaj izboljšav. Zemljišče so uredili, nanj bodo v kratkem namestili varovalno podlago iz gumijastih plošč, ki so primerne za zunanje prostore. Na ta način se otroci ne bodo poškodovali ob morebitnih padcih med igro.Doberdobska občina je tudi nabavila nekaj novih igral: stroške so krili z denarjem, ki ga jim je namenila posoška zveza krvodajalcev. V prejšnjem letu je zveza ob upoštevanju gospodarskih težav zaradi koronavirusa občinam na Goriškem namenila 45.000 evrov. Vsaka občina je prejela sredstva sorazmerno s številom prebivalcev. Občini Doberdob so namenili 742 evrov. »Zahvaljujem se posoški zvezi krvodajalcev, saj smo z njihovim prispevkom vrtčevskim otrokom priskrbeli nova igrala,« poudarja doberdobski župan Fabio Vizintin.

