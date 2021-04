Do »pika« šele po eni uri

Cepilno središče v Gorici obratuje s polno paro. V prostorih sejemskega razstavišča so včeraj, ko smo ga obiskali, na odmerek cepiva v glavnem čakali starejši od 75 let in ljudje vseh starosti, ki zaradi zdravstvenih težav spadajo v rizične skupine. Kljub dobri organizaciji in prijaznosti številnih zdravstvenih delavcev, ki so jim pri usmerjanju ljudi pomagali prostovoljci Rdečega križa, pa je pred vhodom v cepilni center in v njem nastala dolga vrsta. Kdor je bil naročen za 12.42, je denimo dobil »pik« šele dobro uro kasneje, ob 13.45.

Kaj se je zgodilo? Na lastne oči smo se prepričali, da nastajajo v cepilnem središču vrste predvsem zaradi birokracije oz. dejstva, da veliko ljudi ne pride na cepljenje s predhodno izpolnjenim obrazcem o zdravstvenem stanju in obrazcem za soglasje za cepljenje: ker se izpolnjevanja lotijo šele pri pultu, se postopek, ki bi sicer trajal le nekaj minut, precej zavleče, posledica pa je podaljšanje čakalnih dob. Ker pred vhodom v sejmišče včeraj ni bilo dovolj stolov, so mnogi (tudi starejši) kar nekaj časa čakali stoje.

»Vsi obrazci so na voljo na naši spletni strani,« so nam včeraj sporočili iz tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi, kjer občanom priporočajo, naj obrazce izpolnijo pred prihodom v cepilni center.

Od včerajšnjega dne se v FJK na cepljenje proti covidu-19 lahko prijavijo tudi stari od 70 do 74 let. Bralec nas je opozoril, da je pri rezervaciji v eni izmed goriških lekarn naletel na težave, češ da so bili vsi termini v Gorici ob 10.30 že oddani, na zdravstvenem podjetju pa zagotavljajo, da to ne drži. Naj spomnimo, da lahko upravičenci termin rezervirajo ne samo v lekarnah, ampak tudi na Enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na tel. št. 0434-223522.