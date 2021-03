Do posvojitve kužka s strokovno pomočjo

Pasje zavetišče v Ločniku, sredi polj in obdano s tišino, je miren kraj. Prav tako mirni, vsaj na prvi pogled, so tudi psi, ki tu živijo, se igrajo s prostovoljci in čakajo na morebitno posvojitev. V zavetišču v Ločniku so pred nekaj dnevi, začeli delovati prostovoljci in osebje združenja La Cuccia iz Štarancana, ki bo zavetišče upravljalo, dokler ne bo občina preko razpisa našla novega upravitelja, vsekakor največ šest mesecev. Med novostmi sporazuma med občino in združenjem je tudi prisotnost novega vedenjskega veterinarja, ki pomaga pri prevzgajanju psov.

»Novi poklicni figuri pomaga še vzgojiteljica združenja. Skupaj sta si ogledali in spoznali vse pse in za vsakega presodili, kako mu lahko pomagata, da bo zanj čim bolje poskrbljeno,« je včeraj povedala občinska odbornica Chiara Gatta. Dejansko to na primer pomeni, da bodo kakega psa premaknili v drugo utico, ker ga stalen prehod ljudi preveč draži. Na pobudo veterinarja bodo tudi nakupili nekaj nove opreme za rehabilitacijo. Pasje zavetišče ima po novem tudi svojo Facebook stran, kjer lahko zainteresirani sledijo novicam. »Še vedno obstaja možnost, da občani peljejo na sprehod pse. Za razliko od preteklosti pa se bodo morali odslej brezplačno včlaniti v združenje, saj bodo tako zavarovani. Pasje zavetišče je odprto, vendar je zaradi covid razmer potrebna rezervacija,« še dodaja občinska odbornica Chiara Gatta. Zavetišče je za javnost odprto ob ponedeljkih in četrtkih od 16. do 18. ure, ob petkih od 10. do 12. ure, ob sobotah in nedeljah pa med 9. in 11. uro. Prijave sprejemajo na elektronski naslov canile.comunale@comune.gorizia.it ali na telefonsko številko 0481-383404.