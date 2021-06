Do razvoja z olajšavami in mreženjem

Z davčnimi olajšavami želijo priklicati v goriški prostor nova podjetja in z mreženjem med logističnimi operaterji spodbuditi gospodarski razvoj. Na sedežu deželne vlade v Trstu so včeraj predstavili študijo o pozitivnih učinkih okrepljene posebne logistične cone ZLSR (Zona logistica semplificata rafforzata), ki jo je izdelala Trgovinska zbornica na predlog goriške in tržiške občine. »Študija je zelo zanimiva. Zahvaljujem se predsedniku Trgovinske zbornice Antoniu Paolettiju in njenemu generalnemu tajniku Pierluigiju Medeotu za pomembno priložnost, ki se nasmiha našemu prostoru, zlasti našemu pristanišču, ki bo imel pomembno vlogo znotraj okrepljene posebne logistične cone,« pravi tržiška županja Anna Cisint, medtem ko goriški župan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da bodo poleg tržiškega pristanišča v okrepljeno posebno logistično cono vključeni goriško tovorno postajališče, industrijska cona v Štandrežu in del sosednjega letališča ter obrtni coni v Podgori in na koncu Svetogorske ulice. »Po zaslugi ambicioznega projekta se podjetju SDAG odpirajo številne nove razvojne priložnosti, ki bodo prispevala k dvigu zaposlitvene ravni, kar je za našo občino izredno pomembno,« poudarja goriški župan.