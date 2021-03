»Do revolucij pride včasih po naključju«

Italija je pregovorno država vsevedov. Ob svetovnih nogometnih prvenstvih se 60 milijonov prebivalcev prelevi v selektorje državne reprezentance in vsak ima svoj recept, kako do zmage. Nekaj podobnega se zadnje tedne dogaja v Gorici, kjer smo ob novi prometni preureditvi na Korzu Italia naenkrat dobili 34.000 tisoč urbanistov in izvedencev za mobilnost. Duška so jim dali peticije in spletni agitatorji proti novosti pa tudi nekateri mediji, ki so zagrabili kost in jo temeljito oglodali. Tako smo na spletnih in tiskanih straneh brali najrazličnejše domislice bistroumnežev, ki bi že vedeli, kako urediti zadevo. Da bi se bolje orientirali v zmedi pogruntavščin samooklicanih kavarniških urbanistov, smo se pogovorili z arhitektko Fabio Cabrini, ki ima na zadevo nekoliko bolj strokovno profiliran pogled. Že v začetku 90. let se je v Veroni usposabljala na področju bioekološke arhitekture in osvajala pojme trajnostnega načrtovanja in mobilnosti. V letih Brancatijeve uprave je v Gorici vodila projekt urbane prenove Rojc vključno s kolesarskimi stezami v rajonu in se pri tem soočala tudi z vsebinami mestnega prometnega načrta iz leta 2003. Še prej je podobne izkušnje imela v Tržiču s prenovo in prometno preureditvijo rajona Pancan.