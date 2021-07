Do upočasnitve prometa tudi s talno signalizacijo

Tudi z novo talno signalizacijo si še zlasti prizadevajo, da bi povečali varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu – pešcev. V prejšnjih dneh so v Sovodnje prišli delavci cestnega podjetja, ki bodo poskrbeli za zaris talnih označb. V Prvomajski ulici so z delom že zaključili; ob novih črtah predstavljajo pomembno novost številni prehodi za pešce (skupno jih je dvanajst), po katerih bo mogoče varno prečkati osrednjo prometnico v vasi.

»Celoten načrt za zaris talne signalizacije smo pripravili z željo, da bi zagotovili čim večjo varnost vsem udeležencev v prometu in še zlasti pešcem. Pri tem smo upoštevali priporočila občanov, ki živijo ob osrednji vaški ulici in ki so nas večkrat opozorili, da številni avtomobilisti premočno pritiskajo na plin,« pojasnjuje Alenka Florenin, ki je v sovodenjski občinski upravi odgovorna za javna dela. »Da bi voznike prisili k znižanju hitrosti, smo nekoliko zoožili vozišče; obenem smo poskrbeli tudi za novo talno signalizacijo, ki predvideva več prehodov za pešce. Po novem so tudi pločniki širši od prejšnjih, ob robu vozišča je tudi nekaj novih parkirnih mest, ob katerih so prehodi za pešce, tako da po parkiranju lahko varno prečkamo cesto,« pravi Alenka Florenin, po kateri so pri načrtovanju obnove Prvomajske ulice veliko pozornost namenili tudi osebam z gibalnimi težavami; novi pločniki so ustrezajo uporabi tako otroških kot invalidskih vozičkov.