Doberdob in Števerjan »bela«

Na Goriškem je v zadnjem obdobju strmo upadlo število okuženih s koronavirusom; v 25 občinah iz nekdanje goriške pokrajine je trenutno skupno šestdeset aktivnih okužb, potem ko jih je bilo februarja 2800! Na spletnem zemljevidu deželne civilne zaščite je več občin že povsem »belih«, kar pomeni, da v njih trenutno ni niti enega primera okužbe, hkrati ni niti nobenega občana v karanteni. Ob tem so v ladjedelnici Fincantieri izvedli 4000 testiranj med delavci, ki so se udeležili poskusnih plovb nove križarske ladje MSC Seashore; med njimi ni bilo niti enega primera okužbe.

Bele barve se že veselijo v Števerjanu in Doberdobu, medtem ko bodo morali nanjo v Sovodnjah še malce počakati. V sovodenjski občini sta trenutno v karanteni dva občana, eden je okužen. Povsem brez okužb so še občine Medea, Mariano, Moraro, Dolenje, Foljan-Redipulja in Zagraj. Razmere so se zelo izboljšale tudi v Gorici, kjer je le enajst okuženih, ravno tako dobre so tudi v Tržiču, kjer se soočajo le z devetnajstimi okužbami. V Števerjanu so največ primerov okužb beležili v začetku februarja, ko je bilo sočasno okuženih približno petnajst domačinov; v zadnjih tednih so se razmere umirile, tako da zdaj nimajo več niti ene okužbe.V Doberdobu so največ težav imeli decembra in januarja; takrat je bilo v občini trideset oz. štirideset aktivnih okužb. Število okužb je naraslo v začetku decembra, med božičnimi in novoletnimi prazniki je bilo stabilno, januarja je spet začelo naraščati. Februarja so se razmere v Doberdobu umirile, tudi marca in aprila je bilo stanje vseskozi pod nadzorom. Trenutno v doberdobski občini ni okužen niti en občan. Od začetka pandemije so v Števerjanu zabeležili eno smrtne žrtev zaradi covida-19, v Doberdobu dve in v Sovodnjah eno. V sovodenjski občini so največ aktivnih okužb imeli januarja, med 20 in 25, zatem so se razmere začele umirjati podobno kot v Doberdobu. Ker imajo trenutno eno samo okužbo, gre pričakovati, da bo v kratkem tudi sovodenjska občina »bela«. Podobno velja tudi za vse ostale manjše občine iz goriške pokrajine, ki še niso »bele«, vendar imajo po peščico okužb.