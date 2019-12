Doberdob ostaja brez trafike in semenarne

V Doberdobu bodo v kratkem ostali brez trafike in semenarne. Časopise in revije bodo prodajali le še danes, medtem ko bo semena, krmo, železnino, drogerijske izdelke in elektromaterial mogoče kupiti le še do sobote, 21. decembra. Po njunem zaprtju bo v Doberdobu ostala samo ena trgovina z jestvinami, tako da bo trgovska ponudba v vasi skrčena na minimum.

Semenarno upravlja domačinka Romina Ferfolja, ki jo je prevzela od babice Mile Ferletič. Trafiko že 25 let vodita Alfio in Giuseppa Leonardi, ki sta v Doberdob prišla s Sicilije in se vživela v vaško življenje. Licenco sta skušala prodati, vendar nista našla kupcev. »Naše delo je zelo zahtevno; ni prostih dni, ni dopusta. Ker smo bili edina trafika v občini, smo bili odprti prav vse nedelje. Na leto se je nabiralo po 362 delovnih dni,« pojasnjuje Giuseppa Leonardi.