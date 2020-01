Doberdobci najboljši

V goriški pokrajini se je lani nabralo malenkost manj darovanj krvi v primerjavi z letom 2018, vendar so se krvodajalci kljub temu izkazali. »Lanski rezultat je kakorkoli zelo pozitiven. Stopnja kulture darovanja je vse višja, saj se krvodajalci vsakič zelo hitro odzovejo na pozive posameznih sekcij, ko primanjkuje krvi oz. plazme. Zaradi tega darujejo, kar je res potrebnega in ko je potreba po krvi največja. Tudi po zaslugi naših krvodajalcev smo v Furlaniji - Julijski krajini povsem samozadostni, zaradi česar lahko prispevamo tudi k samozadostnosti na državni ravni,« poudarja predsednik posoške zveze krvodajalcev FIDAS Feliciano Medeot. Lani so v goriški pokrajini skupno našteli 7310 darovanj krvi, leta 2018 se jih je nabralo 7346. Po visokem številu darovanj so se lani odlikovali zlasti na Tržiškem; člani doberdobske sekcije so lani darovali kri 166 krat, kar 43 krat več kot leta 2018, tako da je bil porast 35-odstoten. V Ronkah so lani našteli 26 odstotkov darovanj več – lani jih je bilo 373. V Foljanu-Redipulji je bil porast 25-odstoten, skupno so darovali kri 238 krat. Izmed občin na desnem bregu Soče izstopa dober rezultat v Krminu, kjer so darovali kri 592 krat, in sicer 78 krat več kot leta 2018, kar pomeni, da je bil porast 15-odstoten. Zadovoljni so tudi v Ločniku, kjer se je lani nabralo 221 darovanj; 23 več kot leta 2018, porast je bil 12-odstoten.

