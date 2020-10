Doberdobski vrtec zaprt

Doberdobski vrtec Čriček je od včeraj zaprt. Kot je Primorski dnevnik poročal v prejšnjih dneh, so že v ponedeljek zaprli eno izmed dveh sekcij, ker se je izkazalo, da je en malček okužen s koronavirusom. Zdravstveno podjetje je zatem odredilo testiranje za preostale otroke iz omenjene sekcije in za osebje; z odvzemom brisov so ugotovili, da sta pozitivna na okužbo še en otrok in šolska sodelavka.

Oddelek za preventivo zdravstvenega podjetja je v torek popoldne seznanil z novima okužbama ravnateljico Večstopenjske šole Doberdob Sonjo Klanjšček, ki se je odločila za zaprtje še druge sekcije oz. celotnega vrtca. »Iz previdnosti smo se odločili, da vrtec zapremo in da poskrbimo za razkužitev vseh njegovih prostorov,« pravi ravnateljica.