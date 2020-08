Doberdobsko jezero v promocijskem videu

Lepote Doberdobskega in Prelosnega jezera Dežela FJK promovira tudi z videom, ki je med drugim na razpolago na Youtube kanalu sprejemnega centra Gradina. V njem naravoslovka Gaia Fior poudarja, da sta v naravnem rezervatu prisotni dve depresiji, ki ju delno polnita jezeri. »Izreden kontrast med mokrimi območji jezer in okoliško suho gmajno je na evropski ravni edinstven in daje temu rezervatu visoko stopnjo biotske raznovrstnosti. Veliko stez nudi možnost obiska tega čudovitega zaščitenega območja,« opozarja naravoslovka. Dežela FJK je izdelala 18 promocijskih videov; poleg rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera sta v goriški pokrajini videa posvečena še otoku Cona in nekdanjemu ribjemu gorišču Cavanata; k obisku slednjega med drugim poziva tržiška pevka Elisa.