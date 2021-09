Dobri obeti za letošnjo trgatev

Zadnji tedni poletja imajo lahko posebno melanholičen prizvok, saj se dnevi krajšajo, noči in jutra pa so občutno bolj sveže, svet se skratka počasi pripravlja na prihod bolj mrzlega in manj sijočega obdobja v letu. Za vinogradnike je to trenutek, ko se končno pobirajo sadovi celoletnega truda. Zgodnji začetek, malica, zaščita pred soncem, ki je lahko septembra kljub vsemu še precej vroče, dajejo ritem delu trgačev. Marsikaj odvisi od vinogradnika in od vrste grozdja, mirno pa lahko rečemo, da se je v Brdih za marsikoga trgatev že začela, marsikdo jo bo kmalu začel. Nekatere sorte in nekateri vinogradniki pa bodo počakali tudi do začetka oktobra.

Oslavsko družinsko podjetje Fiegl je s trgatvijo začelo že prejšnji teden. »Tako sivi pinot kot sauvignon sta na pravi stopnji zorenja, zaradi česar jih je treba ubrati zdaj. S toplim zrakom v teh dneh namreč tvegamo, da se grozdje preveč posuši,« pravi Martin Figelj. Po prvih dveh sortah bodo nato na vrsti še chardonnay, malvazija in tokaj, rebulo pa bodo trgali predvidoma proti koncu meseca. Začetni vtisi so zelo dobri. »Letina kaže zelo dobro, grozdje lepo zgleda. Dežja ni bilo, treba pa je paziti, da se pridelek ne posuši preveč,« poudarja še Figelj. Kar se tiče bolezni, ki pestijo trto, so nekaj malega zabeležili le na sauvignonu. O obetih za letošnjo trgatev smo se pogovorili še z dvema drugima vinogradnikoma.