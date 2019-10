Dobrodelni večer priredili že dvajsetič

Čotova družina je v ponedeljek v sodelovanju s sovodenjskimi krvodajalci priredila dvajseti dobrodelni večer v Lokandi Devetak na Vrhu. Stalni gost večera je zdravnik goriškega rodu v onkološkem centru v Avianu Simon Spazzapan, ki se je letos pogovarjal s primarijem oddelka za radioterapijo v avianskem centru Giovannijem Franchinom. Večer so obogatili pevci fantovske skupine Devin-Nabrežina pod vodstvom Mirka Ferlana in ženska kabaretna skupina Kababaretke. Udeležence dobrodelnega večera sta nagovorila tudi deželni svetnik Igor Gabrovec in sovodenjski župan Luca Pisk.

Večer sicer prirejajo v spomin na ženo, mamo, teto, babico, gostilničarko Helko in na vse, ki so umrli za rakom. Večer je namenjen pobiranju prispevkov za onkološki center v Avianu: nabrani denar ob koncu prireditve izročijo Spazzapanu, ki poskrbi, da gredo prispevki za najnujnejše potrebe deželnega onkološkega centra.