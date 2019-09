»Dobrodošla, ravnatelja!«

Na slovenskem licejskem polu v Puccinijevi ulici v Gorici je včeraj spet zazvonil šolski zvonec. Dijaki so se vrnili v klopi in napolnili učilnice, ki so med poletjem samevale, šolsko osebje pa je mlade sprejelo odprtih rok. Začetka pouka so se med vsemi verjetno najbolj veselili dijaki prvih razredov, ki bodo spletli nova prijateljstva, spoznali nove profesorje in novo šolsko okolje.

Letošnje šolsko leto bo posebno tudi za novega ravnatelja Petra Černica, ki se bo prvič preizkusil v tej vlogi. Njega in novoimenovano ravnateljico na tehniškem polu Maro Petaros je ves višješolski center včeraj presenetil z velikim transparentom in jima izrekel dobrodošlico, kar je vse prej kot običajen način za začetek šolskega leta.