Dobrodošlica poletju

Sončno nedeljsko popoldne, ki že diši po poletju, je popestril zaključni nastop Kulturnega društva Briški grič. Pred začetkom poletnih počitnic so želeli člani društva in otroci publiki prikazati nekaj kulturnih točk, ki so se jih naučili med šolskim letom.

V notranjih prostorih sedeža Briškega griča na Bukovju so nastopili otroci otroškega pevskega zbora Briški slavčki, otroška plesna skupina in še vokalna skupina Briške trcinke. Predstavitev je uvedel mladi Alen, ki je na kitaro zaigral pesem Enkrat je bil en škrat. Na odru je nato nastopil otroški zbor ob klavirski spremljavi Martine Valentinčič. Petju Briških slavčkov je sledil nastop Tjaše in Jane na klavirju. Sledili so še gledališčni utrinki s krajšo recitacijo in pevska točka Nine in Lare, ki sta zapeli pesmico o veverici. Po skupni plesni točki na pesem Dynamite je mlada Angie mojstrsko zaplesala na notah Michaela Jacksona. Fantje so nato zrecitirali poezijo Franeta Milčinskega Ježka Prižgimo luč. Za klavir je nato sedla še Lara, potem pa so na oder stopile pevke vokalne skupine Briške trcinke. Zapele so pesmi Dan ljubezni, Domiceljevo Življenje je lepo ter skladbo bratov Avsenik Slovenija, od kod lepote tvoje. Skuaj so otroški zbor in trcinke v pozdrav zapeli še pesem Sreča na vrvici in tako vsem navzočim zaželeli srečno poletje, polno lepih dogodivščin. Ob koncu je predsednik društva Briški grič Joško Terpin organizatorkam in napovedovalkam poklonil šopek cvetja in se zahvalil za uspešno izpeljano sezono. Otrokom se je zahvalil za predstavitev in jim zaželel sprostitve med poletnimi počitnicami. Izpostavil je, da pa delovanja kulturnega društva ni še konec, saj bo poleti na sporedu še cela serija dogodkov – razstav, večernega kina, koncertov...