Dobrosrčneži na motorju

Okrog 150 božičkov-motoristov se je včeraj zjutraj v okviru tradicionalne solidarnostne akcije zbralo pri Rdeči hiši. Najprej so z darili osrečili varovance centra Anffas, nato so obiskali domova Villa Verde in Culot ter preplavili parkirišče goriške bolnišnice. Sledili so rdeče-beli praznični sprevod po goriškem mestnem središču, kjer je bilo včeraj živahno tudi zaradi božičnega sejma na Verdijevem korzu, obisk centra CISI v Pevmi in pot skozi Oslavje v Števerjan, kjer je motorje na trgu pred cerkvijo ob navzočnosti predstavnikov občinskega odbora blagoslovil župnik Marijan Markežič. Božički so nato odropotali še v Krmin in v Medeo, kjer so obdarili varovance doma Santa Maria della Pace. Darila so prispevali občani, podjetja in trgovine, sodelovale so občine Gorica, Koprivno, Krmin, Medea in Števerjan ter, med drugimi, Vinoteka Števerjanski griči.