Dolga kolona tovornjakov na mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo

Na mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo se je zaradi novih ukrepov, ki jih je Slovenija sprejela zaradi širitve koronavirusa, pojavila dolga kolona tovornjakov. »Kamioni ovirajo tudi prehod skozi štandreško krožišče. Skušali jih bomo čim prej preusmeriti proti tovornemu postajališču Sdag,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v sinočnjem uradnem listu objavil odredbo o zapori slovensko-italijanske meje za vlakovni potniški, mednarodni občasni in linijski avtobusni promet. Meja bo zaradi epidemije covida-19 zaprta tudi za tovorni promet. Izjema so slovenski državljani in tovorna vozila, katerih končna destinacija je Slovenija.

Odredba določa, da se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni tovorni promet iz Italije ne izvaja, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, poroča STA.

Ta odredba ne velja za državljane Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji in tovorna vozila, katerih končna destinacija je Slovenija.

Tovornim vozilom, ki so v času uveljavitve te odredbe na območju Slovenije, se dovoli, da po najkrajši poti zapustijo območje Slovenije.