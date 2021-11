Določili datum pustnega sprevoda v Sovodnjah

Določili so datum pustnega sprevoda, seveda z upanjem, da bodo takratne epidemiološke razmere dovoljevale izvedbo priljubljene prireditve. V prejšnjih dneh so se sestali odborniki društva Karnival, ki je ravno pred kratkim dobilo novega predsednika. Karin Tommasi je na predsedniškem mestu nasledil Joško Terpin, ki napoveduje, da bo 25. pustni sprevod na sporedu v nedeljo, 27. februarja.

Letos je povorka odpadla zaradi koronavirusa, lani so jo za las izpeljali, saj so prvi omejevalni ukrepi stopili v veljavo ravno en dan po zaključku pustovanja. Ker razmere se še vedno niso povsem normalizirale, so se v društvu Karnival tudi spričo obstoječih omejitev odločili, da februarja ne bo tradicionalnega tridnevnega pustovanja, temveč bo vse dogajanje zgoščeno v enem dnevu. Sprevod bo potekal v običajni obliki, medtem ko še ni dokončno določeno, če bodo poskrbeli tudi za šotor. »Trenutno je izredno težko karkoli planirati; če bo šotor, bo verjetno odprt, saj bo tako enostavneje zagotavljati spoštovanje varnostnih predpisov,« pravi Terpin in pojasnjuje, da kar nekaj neznank vlada tudi glede udeležencev. Če društva ne bodo uspela zgraditi novih vozov, bi lahko nastopila s starimi; v tem primeru bi ob zaključku ne sestavili lestvice.