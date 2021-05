Domačini se sprašujejo, kaj je zakopano v parku

V Štandrežu se z zaskrbljenostjo sprašujejo, kaj je zakopano v parku na koncu vasi v Ulici San Michele, na meji z industrijsko cono. Na travnati površini je opaziti dva večja kroga z nekajmetrskim premerom, kjer je zemlja za kakih dvajset do trideset centimetrov ugreznjena. Poleg tega na obeh točkah rastejo razne vrste zaraščajočega plevela, medtem ko ostali del travnika, ki ga redno kosi in skupaj s parkom vzdržuje industrijski konzorcij, prekriva trava.

Domačini se spominjajo, da je bil park urejen pred približno dvajsetimi leti. Takrat je bil po njihovih besedah podnevi na delu bager, ki je izkopal dve veliki luknji; bili sta tako globoki, da se je zapeljal v njiju in ga je bilo zatem komaj mogoče opaziti. Izkopano zemljo in gramoz so odpeljali s tovornjaki, s katerimi so po pričevanju krajanov ponoči pripeljali drug material, ga vsuli v izkopani jami in ga zatem prekrili s plastjo zemlje. Ker pred dvajsetimi leti še niso bili razširjeni mobilni telefoni s fotografskimi kamerami in ker nihče ni podvomil v delo podjetja, ki je urejalo park, nihče ni fotografiral bagra in tovornjakov pri delu. Po odprtju je bil park vedno redno vzdrževan; za košnjo je poskrbljeno, za praznjenje košev za odpadke tudi. Že kmalu po odprtju parka, ki ločuje vas od industrijske cone, so domačini začeli opažati, da se na dveh točkah, kjer sta bili izkopani jami, razrašča plevel različnih vrst, medtem ko trava ne raste. Po nekaj letih so opazili tudi, da se zemlja na obeh točkah ugreza, čeprav je bil ob ureditvi parka cel travnik lepo zravnan. V prejšnjih dneh so bili z zadevo seznanjeni predstavniki odbora EkoŠtandrež, ki so takoj zatem obvestili še lokalne policiste, ki so si že ogledali območje in pripravili zapisnik. Seznanjen je bil tudi občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi, ki bo na zadevo opozoril pristojni okoljski urad goriške občine.

Domačini opozarjajo, da je bil park urejen na nekoč kmetijskih zemljiščih, ki so jih obdelovale razne štandreške družine. Zemlja je bila zelo rodovitna, tako da so gojili razne vrste zelenjave in poljščin. Krajani, ki so med urejanjem parka opazili bager pri delu, se sprašujejo, zakaj je bilo sploh treba izkopati dve luknji sredi bodočega travnika, zakaj se nad njima zemlja ugreza in zakaj ne raste trava.