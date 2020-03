Domačinom ime ni všeč, ker spominja na močvirje

Ko so pred približno dvajsetimi leti prenovili objekt ob Doberdobskem jezeru, so ga načrtovalci poimenovali z neravno posrečenim imenom »paludarij«, ki se je zatem ohranilo do današnjih dni. Med srečanjem o načrtovanju pešpoti okoli jezera, ki so ga izpeljali pred dvema tednoma na sedežu društva Jezero v Doberdobu, so številni domačini opozorili, da bi bilo treba doslej neizkoriščeni objekt poimenovati z drugim imenom. »Paludarij spominja na močvirje, česar si jezero nedvomno ne zasluži,« je poudaril eden izmed udeležencev srečanja, ob zaključku katerega so se dogovorili, da bodo premislili nekaj predlogov za novo poimenovanje objekta.

Čeprav ima paludarij dvajset let in ga doslej še niso nikoli uporabili, je objekt že potreben sanacije, saj so se na stenah pojavile razpoke. Občinska uprava je za prenovitvena dela pridobila 98.000 evrov prispevka; prejšnji teden so odobrili izvršilni načrt, tako da bo v kratkem stekel postopek za izbiro izvajalca del.