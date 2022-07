Domnevni umor v garaži

Domnevno zaradi posledic grobega pretepa je včeraj, 17. julija, v Gorici umrl moški. Walter Pappalettera je bil star 41 let, našli so ga v garaži ene izmed stanovanjskih hiš v Ulici Garzarollijev pri Sv. Ani. Po neuradnih informacijah naj bi se nad moškim znesli s pestmi in brcami ter s topim predmetom. Ko so včeraj zvečer v garažo, ki naj bi bila last preminulega, prišli reševalci, je bil moški v kritičnem stanju: zdravstveno osebje ga je dalj časa oživljalo, a je na koncu podlegel hudim poškodbam. Umor preiskuje goriška policija pod vodstvom tožilstva, umor bi lahko bil povezan z mamili.