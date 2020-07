Doslej le ena tropska noč

Med lanskim poletjem se jih je skupno nabralo 34, letos pa smo doslej doživeli le eno. Govorimo o tropskih nočeh, med katerimi temperatura ne pade pod 20 stopinj Celzija. Tropske noči so bile v zadnjih letih na Goriškem vse bolj pogoste, kar še kako dobro vedo vsi imetniki klimatizacijskih naprav. Lani so hladilne naprave brnele večji del poletja, letos so bile doslej vsaj v nočnih urah večinoma izklopljene.

Iz podatkov vremenoslovske postaje deželne okoljske agencije Arpa v Koprivnem izhaja, da je bila najtoplejša noč v letošnjem poletju 30. junija, ko je živosrebrni stolpec v nočnih urah za las ostal nad dvajsetimi stopinjami Celzija, saj je dosegel temperaturo 20,4 stopinje. Cel junij in zatem tudi junija so bile nočne temperature - včasih tudi krepko - pod dvajsetimi stopinjami Celzija. Najbolj sveže je bilo 17. in 18. julija, ko so v Koprivnem ponoči izmerili le trinajst stopinj. Za prihodnje dni vremenoslovci napovedujejo nekoliko višje temperature, tako da gre pričakovati, da se bo tudi letos le nabralo nekaj tropskih noči, ki jih je bilo v prejšnjih letih na pretek. Lani se jih je, kot rečeno, nabralo kar 34, kar je dvakrat več od povprečja za obdobje od leta 1989 do leta 2013, med katerim so povprečno našteli 16 tropskih noči na poletje.