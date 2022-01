Doslej šest prijav

Na razpis za delovno mesto direktorja Goriškega muzeja, ki se je zaključil v četrtek, je prispelo šest prijav. »To morda še ni končna številka, saj je potrebno upoštevati tudi možnost včerajšnjih prijav. Dostava priporočenih pošiljk traja v današnji situaciji tudi dva do tri dni,« so za Primorski dnevnik včeraj pojasnili na novogoriški mestni občini, kjer še dodajajo, da bi po najbolj optimističnem scenariju mestni svet o imenovanju direktorja Goriškega muzeja Kromberk - Nova Gorica lahko odločal že na februarski seji, sicer pa na marčevski seji. Pred pripravo predloga za obravnavo na mestnem svetu je potrebno pridobiti mnenje sveta zavoda Goriškega muzeja in strokovnega sveta ter opraviti razgovore s kandidati. Goriški muzej je, kot je znano, doslej vodil Vladimir Peruničič, ki je tudi javno napovedal, da se bo ponovno potegoval za petletni mandat na čelu te ustanove.