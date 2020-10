Dotrajani cestni odseki bodo spomladi dočakali asfaltiranje

Če ne bo večjih zapletov, naj bi se spomladi začela dela, s katerimi bo goriška občinska uprava poskrbela za popravila, ureditev in deloma asfaltiranje nekaterih posebej dotrajanih cestnih odsekov v Pevmi, na Oslavju in v Štmavru.

Odgovorni za postopek, geometer Marino Golob, razlaga, da je prispevek, ki ga je dala na razpolago Dežela Furlanija - Julijska krajina (100.000 evrov), namenjen goratim območjem. Deli goriške občine spadajo pod to oznako. »Pregledali smo, kje so največje težave in potrebe. Že v prejšnjih letih smo asfaltirali in popravili nekatere druge odseke, s tem posegom smo nekako želeli zaključiti to delo,« razlaga Golob. Nov asfalt bo dobilo šest odsekov med Oslavjem, Pevmo in Štmavrom. Na seznamu so tako deli ceste med Gropajščem in zaselkom Vas, med Koštabonom in zaselkom Vas ter med Koštabonom in Koničnim. Na Oslavju bodo popravili cestni odsek pri nekdanjem lokalu »pri Tildi«, pri stranskem vhodu v kostnico, obenem bodo tudi asfaltirali del ceste v Kašteladi, ki naj bi bila zadnja neasfaltirana cesta v vasi. Nasproti vrtca v Pevmi bodo še poskrbeli za asfaltiranja poti do hišnih številk 24, 25, 26 in 27.