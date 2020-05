Doživetja po meri posameznikov

V Goriških Brdih so si letos obetali rekordno turistično sezono, a jim je načrte dodobra premešala epidemija novega koronavirusa. Do razglasitve epidemije 12. marca so letošnji podatki v Goriških Brdih kazali dobro sliko: ustvarili so več nočitev kot v istem obdobju lani. »Nekateri ponudniki so imeli tudi za poletne mesece že 100-odstotno zasedene nočitvene zmogljivosti,« pravi Tina Novak Samec, direktorica briškega Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, kjer niso ostali križem rok. Situacijo so sprejeli kot nov izziv in Praznik češenj, ki ga letos niso mogli izvesti, preoblikovali v paket doživetij po meri posameznika.

