Dragocena knjiga se vrača na Dunaj

Dragoceni rokopis iz časa Avstro-ogrske se vrača na Dunaj. Vodja videmskega karabinjerskega oddelka za zaščito kulturne dediščine Lorenzo Pella je v prejšnjih dneh vrnil avstrijskemu konzulu v Italiji Wolfgangu Marchardtu, ki je zastopal glavnega avstrijskega konzula v Milanu Clemensa Mantla, publikacijo Statuten für den Kaiserlich Österreichischen Franz Josef orden iz leta 1908; zasegli so jo v eni izmed goriških knjigarn, ki je specializirana v prodaji starih knjig.

Karabinjerji so publikacijo našli med rutinsko kontrolo; takoj so razumeli, da gre za redko in dragoceno knjigo. Ko so si jo ogledali, so opazili žig knjižnice avstrijskega ministrstva za finance Deutch-Österreich, Bibliothek der deutschösterreichischen Staatsamtes der Finanzen. Ker so posumili, da je knjiga avstrijska last, so karabinjerji sprožili preiskavo, ki jo je koordiniralo goriško sodišče. V sodelovanju z avstrijskim knjižničnem združenjem, ki ima svojo podružnico tudi na Univerzi v Vidmu, so ugotovili, da je publikacija bila v lasti finančnega ministrstva nove avstrijske države Deutsch-Österreich, ki je nastala po prvi svetovni vojni leta 1918. Karabinjerji so navezali stik z avstrijskim interpolom, tako da je bilo naposled potrjeno, da so takoj po vojni knjigo hranili v knjižnici ministrstva za finance v Avstriji. Kdaj in kako je knjiga nezakonito zapustila knjižnico na Dunaju, ni znano.

Karabinjerji pojasnjujejo, da so upravitelji goriške knjigarne zagotovili preiskovalcem vso potrebno pomoč; ugotovljeno je bilo, da v knjigarni niso storili nobenega prekrška. Drugače velja za zbiratelja starih knjig, ki je nameraval publikacijo prodati ravno s posredovanjem goriške knjigarne. Na goriškem sodišču so zoper njega sprožili sodni postopek, saj je obtožen preprodaje ukradenega blaga.