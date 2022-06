Dreves za zdaj ne bodo posekali

Dreves, ki bi jih na podlagi sprejetega načrta morali posekati za gradnjo kolesarske steze, za zdaj ne bodo odstranili. Namestnik direktorja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Tomaž Konrad je danes po pogovorih z nekaterimi občani, ki so nasprotovali odstranitvi dveh brestov v Ulici Cordaioli, zamrznil dela za obdobje 10 dni. Podjetje je namreč začelo s sečnjo enega izmed dveh dreves, dela pa je nato prekinila skupina občanov. Med temi so bili predstavniki nekaterih list, ki podpirajo župansko kandidatko Lauro Fasiolo, ter občinski svetniki Andrea Picco, Sandi Feri, Alessandra Zanella in Rosy Tucci. EZTS bo zdaj vzelo v pretres morebitne nove variante in njihovo izvedljivost, je povedal Konrad.