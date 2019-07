V Doberdobu bo danes dosegel višek »dvoboj« med Merkeduci in Grediščani. Ob 20. uri se bo na nogometnem igrišču začela nogometna tekma, ob 23. uri pa bo na vrsti tombola v občinskem parku. Organizatorji iz društva Dob sporočajo, da je mogoče tablice kupiti v trgovinah Pri Marički in Pri Mili. V četrtek so se Merkeduci zbrali na večerji v Jezerski ulici, medtem ko je druženje Grediščanov potekalo na Njivci za občinsko palačo.