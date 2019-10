Drevi na TV ekranih nadaljevanka »Volevo fare la rockstar«

Sedaj gre zares. Nadaljevanka »Volevo fare la rockstar«, ki jo je goriški režiser Matteo Oleotto posnel tudi v Gorici, bo drevi končno na televiziji. Že več časa se na kanalih mreže RAI pojavlja napovednik nadaljevanke, predvajali pa jo bodo ob sredah zvečer ob 21.20 na drugem kanalu; skupno bo šest epizod. Nadaljevanko, katere producenta sta Rai Fiction in Pepito Produzioni, je Oleotto posnel v Gorici, Krminu, delno tudi v Trstu in Ljubljani. Snemanje je trajalo šest mesecev: od septembra 2018 do februarja letos.

Protagonistka, igralka Valentina Bellè, je mlada mama, ki je v dekliških letih želela postati rock zvezda. Sanj ni uresničila, je pa postala mamica dvojčic. Očeta dvojčic skoraj ni na spregled, protagonistka se zato sama oz. v družbi svoje mame (Emanuela Grimalda) in brata, ki ji pravzaprav nista v veliko pomoč, bori z vsakdanjimi potrebami družine in vzgoje ter s spremenjenimi načrti za svoje življenje. Med temi spremembami je tudi nepričakovano srečanje z moškim, ki ga igra Giuseppe Battiston.