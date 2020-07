Drogo prodajal v zapuščeni hiši

Goriški policisti so uspešno sklenili trimesečno preiskavo, poimenovano You Again, ob zaključku katere je bil včeraj mladi Goričan Johnatan Di Bari obsojen na sedem let zapora in plačilo 50.000 evrov globe. Policisti so ugotovili, da je mladenič razpečeval kokain v zapuščeni hiši v Ulici Monte Hermada. Mladeniča so pred časom obsodili na hišni pripor, ker je na svojem domu postavil na noge nasad indijske konoplje; komaj je končal s prestajanjem kazni, je že začel vse bolj redno zahajati na domove uživalcev kokaina.

Policisti so opazili, da je mladenič v zapuščeni hiši v Ulici Monte Hermada uredil laboratorij, v katerem je pripravljal odmerke kokaina, ki jih je zatem preprodajal. Policisti so v poslopje postavili videokamero, s katero so dalj časa opazovali mladeniča, ki je kot skrivališče droge uporabljal tudi drugo zapuščeno hišo. V živi meji pred njo so policisti med drugim zasegli embalaži šumečih tablet, v katerih so bili odmerki kokaina. Poleg tega so policisti našli drugih 28 gramov kokaina, ki jih je mladenič skril v star grelnik za vodo. Takoj zatem so za Di Barija ponovno odredili hišni pripor, med katerim so na njegovem domu našli manjši nasad halucinogenih gob, ki so rastle v treh odrabljenih plastičnih posodah za sladoled. Policisti so na podlagi njegovih stikov z rednim odjemalcem kokaina iz Gradišča ovadili še dva razpečevalca, in sicer taksista iz Slovenije in žensko po rodu iz Neaplja, ki živi na Tržiškem. Ob zaključku preiskave so policisti obiskali še tri stanovanja in zasegli nekaj hašiša in marihuane; tri osebe so ovadili prefekturi kot uživalce mamil.