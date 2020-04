Drogo prodajali mladoletnikom

Goriški karabinjerji so skupaj s kolegi iz kraja Favaro Veneto izsledili šest pakistanskih in afganistanskih državljanov, ki so prodajali mamila - v glavnem mladoletnikom - v parku v Dolini Korna in na parkirišču v Ulici Oriani v Gorici. Preiskava se je začela aprila 2019; takrat so iz višješolskih zavodov v bližini Doline Korna opozorili karabinjerje na skupino tujih državljanov, ki so se sumljivo zadrževali v parku in na sosednjem parkirišču. Karabinjerji so ugotovili, da je šest prosilcev za azil, nastanjenih v Gorici - 25-letni M.W., 26-letni Y.H., 22-letni M.J., 26-letni M.J.R., 23-letni S.A. in 33-letni A.N. - prodajalo mamila višješolskim dijakom. Razpečevalci so skrivali drogo med grmičevjem, tako jo je bilo zelo težko najti. Karabinjerji so vztrajali s preiskovalnim delom, med katerim so ugotovili, da so razpečevalci mladim kupcem prodali večjo količino droge v majhnih odmerkih za osebno uporabo. Karabinjerji so mladim kupcem, starih od 15 do 17 let, skupno zasegli za 50 gramov hašiša in marihuane. Nekateri izmed mladih odjemalcev so prihajali po drogo iz raznih krajev goriške pokrajine, kar pomeni, da so za nezakonito in očitno dobro vplejano dejavnost vedeli mladi s širšega območja.Na goriškem sodišču so na podlagi zbranega dokaznega gradiva izdali priporni nalog, ki so ga karabinjerji izvršili v prejšnjih dneh.