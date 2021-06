Društva bodo za svoje dejavnosti lahko uporabljala občinske parke

Goriška občinska uprava daje na razpolago športnim društvom razne mestne parke, da v njih lahko vodijo svoje dejavnosti in treninge. »Zaradi pandemije so se športna društva znašla v velikih težavah, saj številna med njimi niso smela voditi svojih dejavnosti v telovadnicah in sploh na zaprtem. Da bi jim priskočili na pomoč, smo se odločili, da jim damo na razpolago nekatere mestne parke, ki jih lahko brezplačno uporabljajo za svoje dejavnosti,« pravi goriški podžupan Stefano Ceretta in pojasnjuje, da sta se na pobudo občinske uprave kot prvi odzvali dve plesni društvi, nakar so še nekatera druga napovedala, da bodo parke uporabljala za svoje dejavnosti. Ceretta razlaga, da je občinska uprava po lanskem začetku pandemije športnim društvom zagotovila nekaj več prispevkov, saj so se zanje zelo povečali stroški zaradi razkuževanj in nabave zaščitne opreme. Med zadnjo sezono so ob tem društva oprostili plačevanja najemnin za uporabo športnih objektov v občinski lasti. »Ob zagotovitvi pomoči društvom želimo športnike spodbuditi, da odkrijejo lepote našega mesta in da uporabljajo objekte na odprtem, ki jih velja čim bolj izkoristiti,« še poudarja Ceretta in pojasnjuje, da se je število okužb v zadnjih tednih zelo znižalo tudi po zaslugi cepilne kampanje, po drugi strani ni mogoče predvideti, kdaj bodo lahko športne dejavnosti zaživele brez nobenih omejitev. Mestne parke so dali na razpolago društvom tudi zaradi nižjega tveganja, ki ga s seboj prinaša fizična dejavnost na prostem ob upoštevanju varnostne razdalje.

Športna društva bodo za svoje dejavnosti lahko uporabljala park v Ulici Baiamonti v Podturnu, kjer bodo imela na voljo 15.713 kvadratnih metrov površine; v parku je tudi plošča, ki je primerna za igranje košarke in odbojke. V Ločniku imajo športna društva na voljo park med ulicama Camposanto in Marega, ki meri 9673 kvadratnih metrov. Na Rojcah se občinski park, ki meri 3111 kvadratnih metrov, nahaja zraven Ulice Montenero, medtem ko bodo športna društva v Svetogorski četrti imela na voljo park v Ulici Rocca (3117 kvadratnih metrov). Pri Sv. Ani športnikom dajejo na razpolago park Bolaffio, ki meri 7745 kvadratnih metrov, in park Marvin med ulicama Garzarolli in Max Fabiani, kjer bo občina namestila nekaj športne opreme na prostem.