Društveno življenje odslej na spletu

Da bi ohranili vezi in stike med člani, sovaščani in prijatelji, so se odločili, da bo društvena dejavnost zaživela na spletu. Odborniki štandreškega društva Oton Župančič so se prejšnji petek sestali preko videokonference in nastavili delovanje za prihodnje mesece. Kot prvo so se odločili, da bodo na društveni Facebook strani pod rubriko Danes in nekoč začeli objavljati stare fotografije, posvečene tako dejavnostim v Domu Andrej Budal kot tudi življenju v vasi.Še naprej želijo ohranjati tudi vaške običaje. Na velikonočno nedeljo se bodo tako vsak na svojem domu preizkusili v »šicanju« pirhov. K sodelovanju vabijo vse društvene člane in prijatelje, ki jih pozivajo, naj posnamejo svoje domače »šicanje« ter posnetke in fotografije posredujejo društvu preko Facebook strani oz. e-naslova zupancic.oton@gmail.com.Odborniki so se pogovorili tudi o 25. aprilu. Po vsej verjetnosti svečanosti pred spomenikom ne bo mogoče izpeljati, zato razmišljajo, da bi se padlih spomnili prek spleta. V prihodnjih dneh bodo odločili, ali bodo 25. aprila objavili posnetek govora ali poskrbeli za spominski dogodek preko videokonference. Detajle bodo določili skupaj s štandreško sekcijo ANPI-VZPI; na praznični dan bi med drugim radi razobesili zastave pred spomenikom. Takoj po praznovanju osvoboditve izpod nacifašizma bo že čas za praznik dela - prvi maj. V društvu si prizadevajo, da bi vsak poskrbel za obeležitev praznika, mogoče z risbo, zastavo ali manjšim mlajem na dvorišču. Posnetke nameravajo ravno tako objaviti na Facebook strani.Čim bo mogoče, bo društvo priredilo zabavo RanUdom, pri kateri bodo sodelovali tudi Pičulati - člani mladinskega odseka. V prejšnjih letih so praznik priredili ob začetku poletja, letos bo po vsej verjetnosti treba počakati na jesen.