Društvo Briški grič dobilo novega predsednika

Števerjansko kulturno društvo Briški grič ima novega predsednika. Na volilnem občnem zboru, ki je potekal prejšnji petek, je dolgoletni predsednik Damjan Štekar predal štafeto Jošku Terpinu. Občni zbor društva se je začel nekoliko neobičajno, saj so se člani po večmesečnem premoru ponovno srečali v društveni dvorani in so zato odborniki želeli vsaj deloma uprizoriti to, kar se v teh prostorih običajno dogaja, oziroma kulturni dogodek. Navzočim so prikazali najlepše uspehe letošnje sezone, ki jo je po sili razmer zaznamovala uporaba multimedijskih pripomočkov: ogledali so si videoposnetek, s katerim je društvo letos počastilo prvi maj. Ukrepi za zajezitev okužb s koronavirusom so tudi števerjansko društvo prisilili, da se je v večji meri posluževalo spletnih orodij in tako vsaj delno zapolnilo vrzel, ki je nastala ob prekinitvi dejavnosti.

Občni zbor je po uvodnem pozdravu vodila Ingrid Komjanc. Predsedniško poročilo Damjana Štekarja je zaobjelo v glavnih obrisih 16-letno predsednikovanje; izpostavil je poglavitne dogodke, kot so društvene obletnice, nenazadnje 75. jubilej, ki so ga pri društvu počastili z izdajo koledarja in spominske članske izkaznice, nadalje izdajo knjige Stare briške pravce leta 2017, odprtje muzeja kmečke kulture Brincelj in številne druge prireditve, ki so se zvrstile na sedežu društva. Predsednik je posebej izpostavil delovanje pustne skupine pri izdelavi voza in se zahvalil vsem za sodelovanje na pustnih sprevodih in drugih prireditvah. Na volitvah za nov upravni odbor društva je bil izvoljen 11-članski odbor, ki se je sestal takoj ob zaključku občnega zbora in si porazdelil vloge. Damjan Štekar je posle predal Jošku Terpinu, ki bo imel ob sebi podpredsednico Tamaro Mizerit. V odboru so še Katja Štekar, Ingrid Komjanc, Emanuela Juretič, Andreja Pittoli, Maja Humar, Gabriela Kovač, Luca Terpin, Jasna Tomsič in Lara Colja. Nadzorniki pa so Damjan Štekar, Silvan Pittoli in Florjan Planinšček.