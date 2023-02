Društvo Tržič po 25 letih »priplulo v pristan«

Delovanje slovenskega društva Tržič se po 25 letih prekinja. Z odločitvijo je predsednica Lucia Germani javnost seznanila na sobotnem srečanju v hotelu Europalace, kjer je društvo predstavilo svoj koledar za leto 2023: z njim je želelo obeležiti četrt stoletja od svoje ustanovitve in se hkrati posloviti, saj mu primanjkuje mladih sil, ki bi v spremenjenih družbenih okoliščinah naprej razvijale dejavnost. Sobotni dogodek so organizirali s krožkom istrobeneške kulture Istria, ki letos praznuje 40-letnico in s katerim so vseskozi plodno sodelovali.

»Aprila bo minilo 25 let od ustanovitve društva Tržič. To je precej dolga doba. Obletnici smo namenili pozornost s koledarjem v spomin na dogodke, ki so se v teh letih zvrstili v naši organizaciji. Spomini vseh nas, ki smo sodelovali pri društvenih dejavnostih, bodo tako zaživeli v teh dvanajstih mesecih koledarja,« pravi Lucia Germani in se spominja, da je pripravo vsake društvene prireditve spremljalo veliko veselje in navdušenje. »Ko smo društvo ustanavljali, so bili povsem drugi časi. Slovenski duh se je tu ohranil, včasih se je krepil, včasih osiromašil, a je do danes preživel. Želja po povezovanju, po prostovoljstvu, po koristnih dejanjih in dobrobiti skupnosti je bila neustavljiva. Do danes se je zgodilo veliko stvari, a časi in družba so se spremenili,« ugotavlja predsednica in pojasnjuje, da je število društvenih članov v zadnjih letih močno upadlo, obremenjenost pa je vse večja – tudi iz birokratskega vidika. »Težki trenutki, ki jih doživlja naša družba, se zrcalijo v delovanju društva. Veščine medgeneracijske solidarnosti, humanosti in pripadnosti je težko pridobiti v današnjih komercializiranih sredinah, v današnjem Tržiču. Torej s tem koledarjem, ki je spomin na vse lepo, kar se je v Tržiču v teh 25 letih zgodilo, bo društvo Tržič priplulo v pristan, zaprlo svoja vrata in prekinilo svoje delovanje čakajoč na nove generacije in drugačne čase,« pravi Lucia Germani.

