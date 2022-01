Družba Minerva prevzela hotel Nanut

Družba Minerva s sedežem v Sovodnjah je prevzela goriški hotel Nanut in ga bo do konca leta 2023 popolnoma prenovila. V poslopju v Tržaški ulici v Gorici je družina Nanut najprej vodila gostilno in restavracijo, zatem je leta 1971 odprla še hotel, ki je zatem deloval do leta 2010 in je pred kratkim dobil novega lastnika.

»Hotel bomo popolnoma prenovili, sicer bomo njegov zunanji videz v glavnem ohranili. Po vsej verjetnosti bo po prenovi hotel razpolagal s tremi zvezdicami; prizadevali si bomo, da bi se gradbena dela zaključila do konca leta 2023, saj bo tako hotel nared za Evropsko prestolnico kulture, ki nedvomno predstavlja pomembno poslovno priložnost,« pravi Lorenzo Vidoni, direktor podjetja Urban Homy, ki v okviru skupine Minerva skrbi za nastanitveno dejavnost. Po njegovih besedah jim bo pri vodenju prenovljenega goriškega hotela skoraj gotovo stala ob strani večja mednarodna hotelska družba, s katero se ravnokar dogovarjajo za sodelovanje.

»V prenovljenem hotelu v Tržaški ulici v Gorici bo od 50 do 70 sob; njihovo število še ni bilo dokončno določeno in bo odvisno tudi od urbanističnih predpisov. Prepričani smo, da bo hotel posloval zelo dobro tudi zaradi svoje odlične lokacije; do njega takoj pridemo z avtoceste A34, sploh je prvi hotel na italijanski strani meje za vse, ki vstopajo iz Slovenije v Italijo po avtocesti,« pravi Vidoni in napoveduje, da bo hotel po obnovi razpolagal tudi z restavracijo. Ob tem pojasnjuje, da bosta prenove deležni obe poslopji, ki sestavljata hotelski kompleks: starejša osrednja stavba, ki je potrebna korenite obnove in se nahaja na desni strani ceste, če se iz Gorice peljemo proti štandreškemu krožišču, in novejši del na drugi strani vozišča. V prejšnjih dneh se je začelo čiščenje dvorišča, po katerem se je v zadnjih letih zaraslo rastlinje, tako da bo območje dostopno gradbenim strojem.